Попов: Хотелось бы поиграть в Европе, а не только укорениться в Киеве

Украинский футболист хочет развиваться.

Защитник Динамо Денис Попов заявил, что хотел бы попробовать свои силы в Европе, а не только оставаться в киевском клубе.

“В первую очередь, мне хотелось бы закрепиться в Динамо, ведь для меня очень важен этот клуб, я его очень люблю. Я хочу выиграть с Динамо максимальное количество трофеев, которые только возможны.

Это первоначальные цели, а затем хотелось бы попробовать себя в более сильном чемпионате. Там уже как Бог даст. Испания? Не знаю, там сложно молодым футболистам. Идеальным вариантом мне кажется чемпионат Бельгии.

Бельгия, как трамплин - почему бы и нет? Поехать, попробовать. Если получится и все хорошо будет, то пробовать дальше, дальше и дальше.

Мне хотелось бы испытать все в жизни, а не только укорениться в Киеве и быть в теплой ванне. Это тоже не очень хорошо, ведь не будет никакого прогресса“, - рассказал Попов в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Ранее Попов назвал главную мечту, которую намерен осуществить в Динамо.