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Попов: Хотелось бы поиграть в Европе, а не только укорениться в Киеве

Комментариев: 1
Украинский футболист хочет развиваться.
Денис Попов
Денис Попов
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Денис Попов заявил, что хотел бы попробовать свои силы в Европе, а не только оставаться в киевском клубе.

“В первую очередь, мне хотелось бы закрепиться в Динамо, ведь для меня очень важен этот клуб, я его очень люблю. Я хочу выиграть с Динамо максимальное количество трофеев, которые только возможны.

Это первоначальные цели, а затем хотелось бы попробовать себя в более сильном чемпионате. Там уже как Бог даст. Испания? Не знаю, там сложно молодым футболистам. Идеальным вариантом мне кажется чемпионат Бельгии.

Бельгия, как трамплин - почему бы и нет? Поехать, попробовать. Если получится и все хорошо будет, то пробовать дальше, дальше и дальше.

Мне хотелось бы испытать все в жизни, а не только укорениться в Киеве и быть в теплой ванне. Это тоже не очень хорошо, ведь не будет никакого прогресса“, - рассказал Попов в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Ранее Попов назвал главную мечту, которую намерен осуществить в Динамо.

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Теги: Денис Попов, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  20.04.2020, 20:49
Оценка:  0
гость
Все приезжие черти имеют такие амбиции. Мир упал в ноги. Но, потом тяжело выхаркивать свою мечту, через жопу. Скажи чем тебе понравился Киев? Пробками?
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