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Украина в топ-20 стран по количеству футболистов, играющих за границей

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Украина на 16-м месте в рейтинге.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Известное агенство CIES составило рейтинг футболистов, которые выступают за пределами своих стран.

На первом месте в рейтинге оказалась Бразилия, которая предоставляет 1600 футболистов в разные страны. Вторую строчку заняла Франция (1027). Тройку лидеров замкнула Аргентина (972).

Что касается Украины, то она заняла 16-е место в таблице. Общее количество украинцев, выступающих за границей, составляет 250 игроков. 

Ранее сообщалось, что Яремчук попал в топ-30 футболистов чемпионата Бельгии.

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Теги: футбол, рейтинг, сравнение
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  20.04.2020, 18:10
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Чему радоваться? Наш футбол, не конкурентный в зарплате? Тренеры - физруки. Евреи руководители-бизнесмены?
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