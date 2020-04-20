Украина в топ-20 стран по количеству футболистов, играющих за границей

Украина на 16-м месте в рейтинге.

Известное агенство CIES составило рейтинг футболистов, которые выступают за пределами своих стран.

На первом месте в рейтинге оказалась Бразилия, которая предоставляет 1600 футболистов в разные страны. Вторую строчку заняла Франция (1027). Тройку лидеров замкнула Аргентина (972).

Что касается Украины, то она заняла 16-е место в таблице. Общее количество украинцев, выступающих за границей, составляет 250 игроков.

Ранее сообщалось, что Яремчук попал в топ-30 футболистов чемпионата Бельгии.