Рафаилов: У президента Ингульца психические расстройства

Ингулец должен предъявить доказательства того, что я - вор.

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов ответил на обвинение пресс-службы Ингульца о том, что он воровал средства из бюджета луганского клуба.

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“А у них есть доказательства какие-то? Пускай лучше свою автобиографию напишет президент Ингульца (Александр Поворознюк - прим. ред.) и расскажет за что его выгнали из Десны. Из Зари меня никто не выгонял, я сам написал заявление об уходе, отработал две недели, как того требует закон, и ушел.

Раз они такое пишут, значит это у них проблемы. Значит это у их президента психические расстройства. Человек с нормальной психикой не может ездить на автомобиле, на номерах которого написано слово “Папа“, а потом рассказывать, что он с автоматом гоняет мальчишек.

Мне интересно, что скажет Ингулец, если их попросить предъявить доказательства того, что я - вор? Если они такое сказали и не подтвердят свои слова, значит они лгуны. Пускай дадут доказательства того, что Рафаилов не такой уж и святой.

Я далеко не святой, но святость в том, что никто ниоткуда меня не выгонял и, тем более, никаких краж не было. Лучше спросить у Поворознюка о том, когда они достроят свой стадион. То, что Ингулец пишет - это лишнее доказательство об уровне клуба. Пускай докажут свои слова. Это будет всем интересно“, - заявил специалист в интервью Football.ua.

Ранее Рафаилов обвинил Шахтер в попытке развала УПЛ.