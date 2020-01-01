Леднев: В Украине каждый мальчик мечтает играть в Динамо

Футболист не против вернуться в киевский клуб.

Футболист Динамо Киев Богдан Леднев, который ныне выступает за Зарю на правах аренды, рассказал о своей форме в текущем сезоне.

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“Мне хотелось играть в УПЛ, и Заря - это хороший шанс прогрессировать, попробовать себя во взрослом футболе. Луганчане сделали конкретное предложение, мне сразу понравился этот вариант, и я долго не думал.

Я работал каждый день и продолжаю это делать. Хочу прогрессировать и ставить перед собой все более высокие задачи. Занимаюсь дополнительно, потому что ни у какого футболиста не будет прогресса, если не работать отдельно над собой.

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Мне важнее всего подтянуть слабую ногу (правую - прим. ред.), чтобы быть более разнообразным игроком. Это цель номер один. Еще, хоть и не так критично, лучше играть в обороне. Хотя не думаю, что у меня прямо проблемы с этим.

Когда я еще только пришел в юношескую команду Динамо, то моей целью было попасть в первую команду. Сейчас, слава Богу, у меня есть возможность проявить себя в Динамо. Думаю, в Украине каждый мальчик мечтает играть в Динамо Киев.

Наиболее комфортно мне действовать на позиции десятого номера, как я играю в Заре. Это моя любимая позиция“, - рассказал футболист в интервью Football.ua.

Напомним, что Леднев признан лучшим игроком года в Заре.