Ребров: Возвращение в Динамо? Может быть любой вариант

Украинский специалист не исключил своего возвращения на родину.

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров оценил нынешний уровень Динамо и Шахтера.

“Я болею за Динамо. Надеюсь, что в следующем сезоне мы дадим бой и попытаемся выиграть чемпионат. У каждой команды есть светлые и черные полосы. Надеюсь, что команда вернет свою былую славу. Шахтер? При Луческу “горняки“ были сильнее. Мирча на протяжении 5-7 лет создавал ту команду. Сейчас Шахтер хорош, но в клубе много молодых игроков, которым нужно получить опыт“.

Коуч также прокомментировал возможное возвращение в Украину.

“Динамо дало мне шанс стать тем, кем я стал. Возвращение в Киев? Может быть любой вариант. Работа тренером - это не контракт игрока, который может сидеть пять лет на одном месте. Тренер должен быть готов ко всему, и что будет завтра, никто не знает“, - рассказал Ребров в эфире программы Великий футбол.

Напомним, что Сергей Ребров возглавлял Динамо с 2014 по 2017 год и дважды выигрывал титул чемпиона Украины.