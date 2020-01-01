Мхитарян: Я очень многому научился у Луческу

Футболист поблагодарил румынского специалиста.

Полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян, который выступает на правах аренды за Рому, рассказал о периоде своей карьеры в Шахтере.

“Из-за Мирчи Луческу я перешел в Шахтер. Благодаря ему я поиграл в Англии, Италии и Германии. Я очень многому научился и благодарен за этот шанс. Думаю, у нас с Луческу было много прекрасных игр, однако последний матч за Шахтер - самый памятный.

Я наблюдал за футболом Шахтера при Фонсеке. Мне нравился стиль игры, он находил общий язык с футболистами. Паулу искал молодых талантов и раскрывал их.

Я получаю удовольствие от совместной работы, потому что он хорошо понимает футбол. Атакующий стиль игры португальца мне по душе. Каждый день я у него учусь“, - заявил футболист в интервью программы Великий футбол.

Напомним, Генрих Мхитарян выступал за Шахтер с 2010 по 2013 год.