Мхитарян: Я очень многому научился у Луческу
Полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян, который выступает на правах аренды за Рому, рассказал о периоде своей карьеры в Шахтере.
“Из-за Мирчи Луческу я перешел в Шахтер. Благодаря ему я поиграл в Англии, Италии и Германии. Я очень многому научился и благодарен за этот шанс. Думаю, у нас с Луческу было много прекрасных игр, однако последний матч за Шахтер - самый памятный.
Я наблюдал за футболом Шахтера при Фонсеке. Мне нравился стиль игры, он находил общий язык с футболистами. Паулу искал молодых талантов и раскрывал их.
Я получаю удовольствие от совместной работы, потому что он хорошо понимает футбол. Атакующий стиль игры португальца мне по душе. Каждый день я у него учусь“, - заявил футболист в интервью программы Великий футбол.
Напомним, Генрих Мхитарян выступал за Шахтер с 2010 по 2013 год.
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