Ребров: Рад, что Харантин выбрал сборную Украины, а не Венгрии

Украинский специалист рекомендовал игрока Андрею Шевченко.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился подробностями о вызове полузащитника команды Игоря Харатина в сборную Украины.

“Сначала было предложение от сборной Венгрии. По этому поводу Игорь советовался со мной. Но потом был неожиданный звонок от Андрея Шевченко, который много спрашивал за Игоря.

Стоял конкретный вопрос его вызова в сборную Украины, не потому что он получил предложение от венгерской сборной, а действительно настал тот час, когда на его позицию нужен хороший игрок. Я порекомендовал Андрею Николаевичу Игоря. Рад, что он выбрал Украину“, - рассказал Ребров в эфире программы Великий футбол.

Ранее Харатин прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины.