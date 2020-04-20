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Палкин: Фанаты начнут посещать стадионы в лучшем случае через год

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Функционер выразил надежду, что УПЛ удастся сохранить 12 команд.
Сергей Палкин
Сергей Палкин
ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался о проблемах, с которыми может столкнуться украинский футбол из-за пандемии коронавируса.

“Этого не избежать, 100% проблемы будут. Трудно давать прогнозы, насколько серьезными будут последствия, потому что никто не знает, что будет завтра. К примеру, в Германии клубы Бундеслиги основное финансирование получают за счет продажи билетов. Для них это очень сильный удар будет.

Фанаты начнут посещать стадионы в лучшем случае через год. Даже если объявят, что ситуация нормализовалась и проблема решена, люди просто будут бояться. Это будет фактор, который будет заставлять еще долгое время находиться вне таких массовых мероприятий.

Нам надо будет скорректировать структуру чемпионата Украины. Планировали переходить на 14 клубов, но считаю, что это абсолютно провальной идеей. Нужно, чтобы осталось 12. Дай Бог, чтобы еще нынешний формат сохранился в нормальном виде“, - заявил Палкин в программе Великий футбол.

Ранее сообщалось, что Шахтер готовит план возобновления тренировок на поле.

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Теги: футбол, Сергей Палкин, чемпионат Украины, УПЛ
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  20.04.2020, 09:23
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гость
Кому он нужен этот футбол, с таким качеством игры. Пробуйте играть без болельзиков и без денег.
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