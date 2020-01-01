Игрулец предложил Рафаилову начать сажать картошку и разводить пчел

В клубе не понравилась критика экс-директора луганской Зари.

Бывший генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов заявил, что клубы Первой лиги очень зависимы от аграрного бизнеса, упомянув также Ингулец. Клуб из Петрово отреагировал на эти слова.

“В своем очередном интервью бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов снова вспомнил “незлым тихим словом“ наш Ингулец и его болельщиков. Ему почему-то до сих пор не дают покоя успехи футбольного клуба из Петрово, который год назад в полуфинале Кубка Украины одолел его луганчан.

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На все эти упреки в наш адрес хотим посоветовать Сергею Васильевичу лучше заняться посадкой картофеля, разведением пчел, рисованием, просмотром сериалов и другими интересными вещами, которыми занимаются люди пенсионного возраста.

Советуем не критиковать Ингулец, а сесть за написание мемуаров. В качестве названия можно выбрать, например, “Бред сумасшедшего“ или “Короткий путь к психическим расстройствам“.

Очень хорошо, что человек, которого за кражи и скандалы выгнали из Зари, больше не принимает никаких решений в украинском футболе“, - говорится в заявлении на сайте команды.

Отметим, что на момент остановки чемпионата Ингулец занимал третье место в турнирной таблице Первой лиги, которое дает право играть в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Сергей Рафаилов назвал лучших президентов УПЛ.