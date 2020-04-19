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Динамо выставило ценник на Родригеса

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Люксембургский футболист заинтересовал несколько клубов турецкой Суперлиги.
Жерсон Родригес
Жерсон Родригес
instagram.com/gerson_rodrigues_11/

Киевское Динамо определилось с суммой, за которую готово продать полузащитника Жерсона Родригеса, который сейчас выступает за Анкарагюджю на правах аренды.

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По информации Fotomac, успешное выступление игрока в аренде, а также в сборной Люксембурга, привлекло внимание нескольких клубов из турецкой Суперлиги, однако не уточняется, кто именно.

“Бело-синие“ не против расстаться с 24-летним футболистом за 5 миллионов евро. Отметим, что Динамо купило футболиста за 2 миллиона евро, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,4 млн евро.

Ранее сообщалось, сколько Динамо получило за аренду Родригеса.

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Теги: Жерсон Родригес, Динамо, Динамо Киев, Украина, футбол, трансфер
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