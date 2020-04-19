Шовковский показал, как отмечает Пасху

Легендарный голкипер поздравил всех с праздником.

Бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский поздравил своих фанатов с праздником Пасхи.

На своей страничке в Facebook легендарный голкипер опубликовал фото своего пасхального стола, подписав под снимком: "Христос Воскрес! Вітаю усіх з Великоднем!".

Отметим, что украинский боксер Александр Усик призвал всех оставаться дома на Пасху.

Ранее сообщалось, что Александр Шовковский на карантине начал готовить коктейли.