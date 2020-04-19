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Шовковский показал, как отмечает Пасху

Комментариев: 2
Легендарный голкипер поздравил всех с праздником.
Александр Шовковский
Александр Шовковский
instagram.com/oleksandrshovkovskyi/

Бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский поздравил своих фанатов с праздником Пасхи.

На своей страничке в Facebook легендарный голкипер опубликовал фото своего пасхального стола, подписав под снимком: "Христос Воскрес! Вітаю усіх з Великоднем!".

Отметим, что украинский боксер Александр Усик призвал всех оставаться дома на Пасху.

Ранее сообщалось, что Александр Шовковский на карантине начал готовить коктейли.

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Теги: Александр Шовковский, Украина, Пасха, футбол, вне игры
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.04.2020, 14:17
Оценка:  0
гость
нет пупсик,это христианский праздник, а ты что татарин?
гость  (аноним)  19.04.2020, 14:06
Оценка:  0
гость
Это еврейский праздник, ты что еврей?
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