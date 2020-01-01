Срна: Я своего рода второй тренер Шахтера

Хорватский специалист имеет большое влияние в клубе.

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна рассказал о своей роли в донецком клубе.

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“Я являюсь своего рода вторым тренером Шахтера, координатором и послом клуба. Это очень сложная роль, но я чувствую себя прекрасно.

Я постоянно нахожусь на связи с президентом клуба. Если Шахтер проводит хороший матч, это заслуга каждого из нас.

В первой команде много молодых футболистов. Сейчас все перспективные парни получают необходимое игровое время“, - приводит слова хорвата Сagliarinews24.

Напомним, что Дарио Срна вошел в тренерский штаб Шахтера в июне 2019 года.

Ранее хорватский специалист заявил, что сожалеет об уходе из Кальяри.