Суркис бросил вызов игрокам Динамо

Функционер поучаствовал в челлендже.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис во время карантина принял участие в челлендже.

Функционер продемонстрировал свои умения в работе с мячом. Суркис, находясь на стуле, эффектно почеканил мяч, а после поздравил с Пасхой и бросил вызов тренерскому штабу и футболистам Динамо Киев.

Напомним, что ранее Суркис присоединился к популярному челленджу с туалетной бумагой.

Ранее сообщалось, что Шевченко принял участие в челлендже Джоковича.