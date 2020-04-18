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Суркис бросил вызов игрокам Динамо

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Функционер поучаствовал в челлендже.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис во время карантина принял участие в челлендже.

Функционер продемонстрировал свои умения в работе с мячом. Суркис, находясь на стуле, эффектно почеканил мяч, а после поздравил с Пасхой и бросил вызов тренерскому штабу и футболистам Динамо Киев.

Напомним, что ранее Суркис присоединился к популярному челленджу с туалетной бумагой.

Ранее сообщалось, что Шевченко принял участие в челлендже Джоковича.

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Теги: Игорь Суркис, Динамо Киев, Динамо, футбол, вне игры, видео, челлендж
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