Суркис бросил вызов игрокам Динамо
Функционер поучаствовал в челлендже.
Президент киевского Динамо Игорь Суркис во время карантина принял участие в челлендже.
Функционер продемонстрировал свои умения в работе с мячом. Суркис, находясь на стуле, эффектно почеканил мяч, а после поздравил с Пасхой и бросил вызов тренерскому штабу и футболистам Динамо Киев.
Напомним, что ранее Суркис присоединился к популярному челленджу с туалетной бумагой.
Ранее сообщалось, что Шевченко принял участие в челлендже Джоковича.
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