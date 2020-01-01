Пиварич прокомментировал загрязнение воздуха в Киеве

Хорват рассказал, что медицинский штаб попросил игроков не приезжать на тренировки, когда было сильное загрязнение воздуха.

Хорватский игрок Динамо Йосип Пиварич прокомментировал сильное загрязнение в Киеве.

"Как только это началось, медперсонал сразу написал в нашу рабочую группу в WhatsApp, что пока такая ситуация, не нужно приезжать на тренировки на базу и нельзя никуда выходить.

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Так что вчера мы поработали дома, сегодня уже сделали тренировку табата, еще одна тренировка вечером, а завтра - выходной. Надеюсь, к понедельнику ситуация нормализуется", - цитирует Пиварича официальный сайт Динамо.

Напомним, в столице Украины в последние дни было сильное загрязнение воздуха из-за пожаров в Чернобыльской зоне и в лесах Житомирской области.

Ранее Йосип Пиварич рассказал, что они с Вербичем живут практически как семья.