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Пиварич прокомментировал загрязнение воздуха в Киеве

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Хорват рассказал, что медицинский штаб попросил игроков не приезжать на тренировки, когда было сильное загрязнение воздуха.
Йосип Пиварич
Йосип Пиварич
ФК Динамо Киев

Хорватский игрок Динамо Йосип Пиварич прокомментировал сильное загрязнение в Киеве.

"Как только это началось, медперсонал сразу написал в нашу рабочую группу в WhatsApp, что пока такая ситуация, не нужно приезжать на тренировки на базу и нельзя никуда выходить.

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Так что вчера мы поработали дома, сегодня уже сделали тренировку табата, еще одна тренировка вечером, а завтра - выходной. Надеюсь, к понедельнику ситуация нормализуется", - цитирует Пиварича официальный сайт Динамо.

Напомним, в столице Украины в последние дни было сильное загрязнение воздуха из-за пожаров в Чернобыльской зоне и в лесах Житомирской области.

Ранее Йосип Пиварич рассказал, что они с Вербичем живут практически как семья.

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Теги: Йосип Пиварич, Динамо, Динамо Киев, футбол, вне игры, Киев, загрязнение, Украина
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