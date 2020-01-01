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Рафаилов: Шахтер делал все, чтобы развалить УПЛ

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Экс-директор Зари подчеркнул, что донецкому клубу сейчас не нужна эта лига.
Сергей Рафаилов
Сергей Рафаилов
ФК Заря

Бывший генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов заявил, что руководство донецкого Шахтера пыталось развалить украинскую Премьер-лигу.

"Я вам скажу так. Двенадцать лет назад инициатором создания Премьер-лиги был донецкий Шахтер. Они всячески поддерживали эту идею в противовес Федерации футбола Украины, которой тогда руководил Григорий Суркис.

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Когда Суркис перестал руководить ФФУ, у Шахтера пропал интерес к Премьер-лиге. Позже Шахтер своим участием или "неучастием" делал все, чтобы эту Премьер-лигу развалить. Сейчас Шахтеру эта лига не нужна.

За эти 12 лет УПЛ свою задачу проводила нормально. На мой взгляд, нужно сделать так, чтобы клубы были полноправными управляющими в украинском футболе. А за это время такого сделано не было.

Ни один клуб не был членом в Украинской ассоциации футбола, исключительно только Премьер-лига была ее коллективным участником", - рассказал Рафаилов в эксклюзивном интервью Football.ua.

Ранее Сергей Рафаилов назвал лучших президентов УПЛ.

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Теги: Сергей Рафаилов, Заря, Шахтер, УПЛ, футбол
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