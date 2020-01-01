Рафаилов: Шахтер делал все, чтобы развалить УПЛ

Экс-директор Зари подчеркнул, что донецкому клубу сейчас не нужна эта лига.

Бывший генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов заявил, что руководство донецкого Шахтера пыталось развалить украинскую Премьер-лигу.

"Я вам скажу так. Двенадцать лет назад инициатором создания Премьер-лиги был донецкий Шахтер. Они всячески поддерживали эту идею в противовес Федерации футбола Украины, которой тогда руководил Григорий Суркис.

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Когда Суркис перестал руководить ФФУ, у Шахтера пропал интерес к Премьер-лиге. Позже Шахтер своим участием или "неучастием" делал все, чтобы эту Премьер-лигу развалить. Сейчас Шахтеру эта лига не нужна.

За эти 12 лет УПЛ свою задачу проводила нормально. На мой взгляд, нужно сделать так, чтобы клубы были полноправными управляющими в украинском футболе. А за это время такого сделано не было.

Ни один клуб не был членом в Украинской ассоциации футбола, исключительно только Премьер-лига была ее коллективным участником", - рассказал Рафаилов в эксклюзивном интервью Football.ua.

Ранее Сергей Рафаилов назвал лучших президентов УПЛ.