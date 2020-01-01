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Пиварич: Мы с Вербичем сейчас живем практически как одна семья

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Игрок киевского клуба рассказал о тренировках с Беньямином Вербичем во время карантина.
Беньямин Вербич и Йосип Пиварич
Беньямин Вербич и Йосип Пиварич
ФК Динамо Киев

Хорватский защитник киевского Динамо Йосип Пиварич рассказал, что ездит на базу клуба вместе с Беньямином Вербичем, где они тренируются.

“Выполняю всю программу, которую игрокам прописывает в нашем рабочем чате тренерский штаб. Тренировки расписаны на каждый день, воскресенье - выходной. Занимаюсь без каких-либо ограничений, я сейчас полностью здоров, очень хорошо себя чувствую.

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Пять дней из шести езжу на базу, там выполняю только беговую работу. Ездим на Конча-Заспу вместе с Вербичем. При этом самим корпусом базы мы не пользуемся, ставим машину на парковку и сразу выходим на поле.

Только забираем на рецепции GPS-датчики, чтобы тренеры могли отслеживать и фиксировать наши данные - как меняется наш пульс во время тренировки, сколько мы пробегаем, в каком темпе.

Никаких дополнительных, каких-то своих тренировок к этой программе я не добавляю. Той нагрузки, которую нам дает тренерский штаб, вполне достаточно, чтобы поддерживать хорошую физическую форму“, - рассказал Пиварич официальному сайту Динамо.

Беньямин Вербич и Йосип Пиварич
Беньямин Вербич и Йосип Пиварич
ФК Динамо Киев

Также футболист заявил, что не боится заразиться от Вербича и сейчас они практически как семья.

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“Заразиться друг от друга? Не боимся, потому что мы и дома видимся почти каждый день. Он, как и я, никуда не ездит, не выходит на улицу. Только иногда в продуктовый магазин, но во время походов туда мы ведем себя предельно аккуратно, соблюдаем все меры предосторожности и всегда лишний раз перестраховываемся. Надеваем перчатки, маски, стараемся минимизировать риск подхватить вирус.

Бен контактирует только со своим братом, который остался у него на период карантина. Они часто приходят в нашу квартиру, так что мы сейчас практически живем с ними как одна семья: моя жена, дети, я и Вербич со своим братом.

Мы живем в одном доме на соседних этажах, я - на 26-м, а Беньямин на 25-м. Тренируемся вместе, потому что одному тренироваться тяжело“, - отметил Йосип.

Ранее защитник Динамо Томаш Кендзера рассказал о том, что делает на карантине.

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Теги: Йосип Пиварич, Беньямин Вербич, Динамо, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, карантин, коронавирус
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