Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Заря заинтересована в услугах вратаря молодежной сборной Албании

Комментариев: 0
Голкипер попал в список интересов многих клубов.
Гентиан Сельмани
Гентиан Сельмани
www.fotospor.com

Вратарь турецкого Менеменспора Гентиан Сельмани может перебраться в луганскую Зарю, об этом сообщает Fotospor.

Читай также: Иванисеня: Время покажет, готова ли Заря играть в Лиге чемпионов

По информации источника, в услугах Сельмани также заинтересованы Болонья, Олимпиакос, Краснодар и Спартак.

Действующий контракт вратаря с Менеменспором действует до 2021 года. Предварительная трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Сельмани провел за клуб 28 матчей. Кроме этого, кипер выступает за юношескую и молодежную сборные Албании.

Ранее сообщалось, что Попов попал в сферу интересов Милана.

Поделись:
Теги: Заря Луганск, Заря, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, Гентиан Сельмани, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь