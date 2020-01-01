Заря заинтересована в услугах вратаря молодежной сборной Албании

Голкипер попал в список интересов многих клубов.

Вратарь турецкого Менеменспора Гентиан Сельмани может перебраться в луганскую Зарю, об этом сообщает Fotospor.

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По информации источника, в услугах Сельмани также заинтересованы Болонья, Олимпиакос, Краснодар и Спартак.

Действующий контракт вратаря с Менеменспором действует до 2021 года. Предварительная трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Сельмани провел за клуб 28 матчей. Кроме этого, кипер выступает за юношескую и молодежную сборные Албании.

Ранее сообщалось, что Попов попал в сферу интересов Милана.