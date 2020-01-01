Экс-игрок Таврии: Покидал Крым под дулом автомата

Футболист вспомнил, как в 2014-м году покидал Крым.

Бывший футболист симферопольской Таврии Густав Свенссон поделился воспоминанием о том, как покидал Крым в 2014 году.

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“Мои воспоминания о периоде карьеры в Украине? То как мы уезжали из страны. Это очень сильные и неприятные воспоминания.

Что ощущает человек, когда российский военный тычет ему автоматом в лицо? Знаю это не по наслышке. Это последнее, что я помню про Украину. Я находился в Крыму в момент, после которого чуть не началась Третья мировая.

В ноябре-декабре 2013 года в Киеве начались движения. Люди желали разорвать отношения с Россией и выступали за вступление в Евросоюз. Было похоже на революцию, а потом пришли русские военные, которые начали стрелять по мирным гражданам.

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Я четко помню момент, как мы обедали в ресторане в мой последний день в Украине. Сидели тогда в ресторане, музыкальная группа исполняла украинскую песню, а на доме через дорогу был снайпер. Это было невероятно странно, словно ощутил себя в видеоигре.

Через некоторое время я прочитал в СМИ, что Путин объявил о захвате Крыма. Мы попросили клуб предоставить нам автобус и вывезти нас оттуда. Все было как в кино.

Мы покинули город, но попали на российский пост с русскими солдатами. Они держали нас на прицеле, под дулом автоматов. Мы же показывали им паспорта и пытались объяснить нашу ситуацию“, - цитирует Свенссон Aftonbladet.

Ранее бывший игрок сборной Украины заявил, что Крым - это Украина.