Рафаилов назвал лучших президентов УПЛ

Экс-генеральный директор Зари раскритиковал Томаса Гримма.

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал о планах на будущее, а также высказался о ситуации вокруг выборов президента УПЛ.

“О причинах ухода из Зари я пока умолчу. Планов никаких нет. Пост президента УПЛ? Я не хочу выдвигать свою кандидатуру.

Мне очень нравилось, как в свое время работал Петр Иванов. Очень нравилось как работал Владимир Генинсон. Остальные люди были просто зависимы.

Было бы правильно выбрать из тех людей, кто работает на данный момент. К примеру, Евгений Дикий (исполнительный директор УПЛ - прим. ред.). Он давно работает в футболе и непосредственно в Премьер-лиге. Мне кажется, он равноудаленный от всех.

Гримм заявил, что ему было бы интересно поработать менеджером Зари? Это полнейший бред. Такой же бред, что и Смалийчук на должность президента Премьер-лиги. У Гримма даже его фамилия говорит о его сказочных наклонностях. Он уже показал себя в УПЛ. Но решать конечно Геллеру.

Гримм не справится на этой должности. Как он сможет из Швейцарии руководить предприятием, не зная даже здешнего языка? Он даже не представляет, что такое футбольный клуб Заря. Более того, он даже не знаком полностью с украинскими реалиями“, - цитирует Рафаилова Football.ua.

Напомним, Рафаилов покинул Зарю в конце марта.