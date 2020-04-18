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Саленко - о скандале с полицией: Журналистка просто попиарилась на мне

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Бывший футболист отрицает свою вину.
Олег Саленко
Олег Саленко
1927.kiev.ua

Бывший нападающий Динамо Олег Саленко рассказал о деталях инцидента, во время которого полиция обвинила его в нарушении карантина.

“Я стоял возле площадки и смотрел, как ребята играют в футбол. Когда приехали эти дебилы, я сказал ребятам, чтобы расходились и взял удар на себя. 

Полицейские предъявили мне только то, что я якобы тренирую этих ребят, хотя это неправда. Интересно, что за несколько дней до этого я пил пиво со своими знакомыми в нескольких метрах от площадки, но полицейские прошли мимо меня и даже не обратили на нас внимания. 

Полицейские составили акт, что-то там написали, я им сказал идти подальше. Журналистка, которая тут работала, просто попиарилась на мне. Они в своем сюжете запикали некоторые моменты, как будто я нецензурно ругался, хотя это не так. 

Я же вырос в Санкт-Петербурге, очень редко использую маты“, - цитирует Саленко Champion.

Напомним, Саленко устроил громкий скандал с полицией.

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Теги: Олег Саленко, вне игры, карантин
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  18.04.2020, 14:02
Оценка:  0
гость
Какая харя,блин ну реальный алкаш,разве не так?
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