Саленко - о скандале с полицией: Журналистка просто попиарилась на мне

Бывший футболист отрицает свою вину.

Бывший нападающий Динамо Олег Саленко рассказал о деталях инцидента, во время которого полиция обвинила его в нарушении карантина.

“Я стоял возле площадки и смотрел, как ребята играют в футбол. Когда приехали эти дебилы, я сказал ребятам, чтобы расходились и взял удар на себя.

Полицейские предъявили мне только то, что я якобы тренирую этих ребят, хотя это неправда. Интересно, что за несколько дней до этого я пил пиво со своими знакомыми в нескольких метрах от площадки, но полицейские прошли мимо меня и даже не обратили на нас внимания.

Полицейские составили акт, что-то там написали, я им сказал идти подальше. Журналистка, которая тут работала, просто попиарилась на мне. Они в своем сюжете запикали некоторые моменты, как будто я нецензурно ругался, хотя это не так.

Я же вырос в Санкт-Петербурге, очень редко использую маты“, - цитирует Саленко Champion.

Напомним, Саленко устроил громкий скандал с полицией.