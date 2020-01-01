Полузащитник Колоса: Жалею, что слушал Селюка

У Андрея Богданова не сложились отношения с агентом.

Полузащитник Колоса Андрей Богданов рассказал о роли агентов в своей карьере.

“Сейчас у меня нет агента. Был агент Дмитрий Селюк, но с ним не сложились отношения. Был агент литовец, который устроил меня в польскую Арку. А в Украине у меня нет агента.

Как я перешел в Колос? Ко мне проявил интерес главный тренер Руслан Костышин, плюс были заинтересованы президент и вице-президент клуба. Я знал о Колосе, когда он еще во второй лиге выступал. И президента знал, и тренера, поддерживал хорошие отношения.

Молдавский Саксан? Это было по протекции агента. Селюк мне рассказывал разные байки, жалею, что много его тогда слушал. Но это теперь история, этот этап завершен“, - цитирует Богданова официальный сайт Колоса.

Напомним, ранее полузащитник Колоса Евгений Задоя заявил, что чемпионат Украины необходимо доиграть.