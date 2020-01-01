Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шапаренко: После поражений могу не спать сутки

Комментариев: 0
Украинец может ходить без настроения несколько дней.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко рассказал, как переживает поражения.

“Максимально тяжело, могу не спать сутки. Если очень обидное поражение - хожу без настроения день-два. Но поражение нужно принять и настраиваться, чтобы выиграть следующий матч.

Меня поддерживает папа, подсказывает, дает напутственные слова“, - цитирует футболиста официальный сайт Динамо.

Ранее Шапаренко назвал лучших игроков сборной Украины.

Поделись:
Теги: футбол, Николай Шапаренко, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь