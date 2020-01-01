Шапаренко: После поражений могу не спать сутки

Украинец может ходить без настроения несколько дней.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко рассказал, как переживает поражения.

“Максимально тяжело, могу не спать сутки. Если очень обидное поражение - хожу без настроения день-два. Но поражение нужно принять и настраиваться, чтобы выиграть следующий матч.

Меня поддерживает папа, подсказывает, дает напутственные слова“, - цитирует футболиста официальный сайт Динамо.

Ранее Шапаренко назвал лучших игроков сборной Украины.