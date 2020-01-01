Агент Тайсона: Сейчас нет возможности вернуться в Интернасьонал

"Горняки" пока не предлагали футболисту продлить контракт.

Диего Дорнеллес, который является агентом полузащитника Шахтера Тайсона, прокомментировал слухи о том, что его клиент может перебраться в родной Интернасьонал.

“На данный момент такой возможности нет. У Тайсона есть контракт, рассчитанный до середины лета следующего года. Предварительное соглашение можно будет заключить в январе 2021 года, когда у него по контракту останется шесть месяцев с Шахтером.

Возможна ли аренда? На этот вариант руководство Шахтера не согласится. Сегодня нет такой перспективы.

Руководство Шахтера еще не делало предложение о продлении контракта моему клиенту, но, вероятно, сделает. В таком случае мы с Тайсоном сядем за стол переговоров и все решим“, - цитирует агента Тайсона Revista Colorada.

Ранее Тайсон заявил, что хочет вернуться на родину.