Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шапаренко назвал лучших игроков сборной Украины

Комментариев: 0
Полузащитник выделил трех игроков.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
ФК Динамо Киев

Футболист киевского Динамо Николай Шапаренко пообщался с болельщиками во время карантина, который связан с пандемией коронавируса.

Читай также: Бойко: Шахтеру по силам выйти в финал Лиги Европы

“С утра в обязательном порядке тренировка, дальше - дополнительная тренировка, потом обед, просмотр фильма или сериала, а вечером собираемся с ребятами и 2-3 часа играем в Counter-Strike.

Думаю, что карантин пойдет на пользу многим. Люди начинают понимать, что должны ценить то, что у них было до карантина. Кроме того, можно перезагрузиться, открыть для себя что-то новое.

Лучшие игроки сборной Украины? Пятов, Зинченко и Ярмоленко. Лучшие украинские защитники? Миколенко, Михайличенко, Тымчик, Попов и Бурда“, - приводит слова Шапаренко официальный сайт Динамо.

Ранее Бойко заявил, что Динамо не хочет выходить в ЛЧ, чтобы проигрывать.

Поделись:
Теги: Николай Шапаренко, Динамо Киев, сборная Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь