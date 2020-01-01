Шапаренко назвал лучших игроков сборной Украины

Полузащитник выделил трех игроков.

Футболист киевского Динамо Николай Шапаренко пообщался с болельщиками во время карантина, который связан с пандемией коронавируса.

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“С утра в обязательном порядке тренировка, дальше - дополнительная тренировка, потом обед, просмотр фильма или сериала, а вечером собираемся с ребятами и 2-3 часа играем в Counter-Strike.

Думаю, что карантин пойдет на пользу многим. Люди начинают понимать, что должны ценить то, что у них было до карантина. Кроме того, можно перезагрузиться, открыть для себя что-то новое.

Лучшие игроки сборной Украины? Пятов, Зинченко и Ярмоленко. Лучшие украинские защитники? Миколенко, Михайличенко, Тымчик, Попов и Бурда“, - приводит слова Шапаренко официальный сайт Динамо.

Ранее Бойко заявил, что Динамо не хочет выходить в ЛЧ, чтобы проигрывать.