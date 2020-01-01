Мораес: Ситуация с коронавирусом в Бразилии тревожная

Форвард рассказал, чем занимается на карантине.

Футболист донецкого Шахтера Жуниор Мораес рассказал о том, как адаптировался к карантину во время пандемии коронавируса.

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“Просыпаюсь рано, в 7:30, чтобы поддерживать режим детей. Мы всей семьей пьем кофе и немного играем. Дальше - учеба и тренировка. Занимаюсь примерно два часа в день.

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После обеда - свободное время, чтобы ответить на электронную почту, сообщения и просмотреть Интернет. Играю с детьми, затем - коммуникация по видео, тренировка, ужин и отдых. Созваниваюсь с семьей в Бразилии. Они говорят, что там ситуация тревожная.

Все в жизни имеет положительную сторону. Не люблю постоянно находиться на карантине, но знаю, что это важно. Я наслаждаюсь моментом со своей семьей, занимаюсь тем, на что не хватает времени в соревновательный период, и многому учусь“, - приводит слова Мораеса официальный сайт “горняков“.

Ранее Мораес заявил, что хочет вернуться в Сантос.