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Григорчук: Буду ждать, когда у меня появится шанс вернуться в УПЛ

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Украинский специалист выразил желание вернуться на родину.
Роман Григорчук
Роман Григорчук
Getty Images

Украинский специалист Роман Григорчук рассказал, почему ему пришлось покинуть Черноморец в 2014 году, а также выразил надежду, что вернется в чемпионат Украины.

“В связи с событиями в Украине, к сожалению, руководство начало ставить другие задачи, другие цели. Пришло к тому, что настало время мне уйти.

Также я хотел попробовать свои силы в Лиге чемпионов. Это моя мечта, которую я хотел и хочу до сих пор достичь. Первое, что двигало мной, это желание достигать высоких результатов, попасть в Лигу чемпионов.

Не знаю, когда я вернусь в УПЛ. Но могу сказать, что я этого хочу, я к этому готов. Буду ждать, когда у меня появится такой шанс“, - отметил Григорчук в интервью телеканалу Футбол.

Напомним, что последним клубом Григорчука стала Астана, которую он покинул в декабре 2019 года.

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Теги: футбол, Роман Григорчук, чемпионат Украины, УПЛ
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