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Тайсон рассказал, когда покинет Шахтер

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Бразилец планирует вернуться в Интернасьонал.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тайсон заявил, что хочет вернуться в Интернасьонал.

“Даст Бог, я буду в Интере в 2021 году“, - цитирует слова футболиста Revistacolorada.com.br. со ссылкой на прямой эфир бразильца в Instagram.

Отмечается, что Тайсон хочет заключить предварительный контракт с бразильской командой уже в декабре, чтобы договориться с “горняками“ о своем уходе за полгода до истечения его нынешнего соглашения, которое рассчитано до июля 2021 года.

Ранее Тайсон завявил, что хочет вернуться на родину.

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Теги: футбол, Интернасьонал, Тайсон, Интер
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