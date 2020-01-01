Тайсон рассказал, когда покинет Шахтер

Бразилец планирует вернуться в Интернасьонал.

Полузащитник Шахтера Тайсон заявил, что хочет вернуться в Интернасьонал.

“Даст Бог, я буду в Интере в 2021 году“, - цитирует слова футболиста Revistacolorada.com.br. со ссылкой на прямой эфир бразильца в Instagram.

Отмечается, что Тайсон хочет заключить предварительный контракт с бразильской командой уже в декабре, чтобы договориться с “горняками“ о своем уходе за полгода до истечения его нынешнего соглашения, которое рассчитано до июля 2021 года.

Ранее Тайсон завявил, что хочет вернуться на родину.