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Защитник Зари: В МЮ для меня в первую очередь выделялся Руни

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Никита Каменюка вспомнил матчи против "красных дьяволов".
Никита Каменюка
Никита Каменюка
ФК Заря

Защитник Зари Никита Каменюка рассказал о противостоянии Зари с Манчестер Юнайтед в рамках группового этапа Лиги Европы в сезоне-2016/17.

“Мне было очень интересно сыграть против Руни. Как только он вышел на замену в первой игре и сделал первое касание, было видно, что он - мастер своего дела. Мата понравился, Погба и все остальные. Они действительно ТОП-игроки. Рэшфорд, который только начинал играть на высоком уровне. У него, к слову, была голевая серия. Но для меня выделялся в первую очередь Уэйн Руни.

Ибрагимович - здоровяк, скала. Видно было, что он хотел выиграть каждый мяч. Он был заряжен, и этим заряжал своих партнеров. Хороший футболист“, - цитирует Каменюку ISPORT.ua.

Напомним, в сезоне-2016/17 Манчестер Юнайтед стал победителем Лиги Европы, а луганской команде не удалось выйти из группы.

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Теги: футбол, Заря, чемпионат Украины, УПЛ, Никита Каменюка
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