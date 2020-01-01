Бойко: Сложнее всего было играть против Игуаина

Вратарь отметил, что сейчас голкиперы часто действуют как центральные защитники.

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко назвал форварда, который доставил ему больше всех проблем.

“Для меня по накалу матча и обилию моментов - это был Игуаин. Он очень непредсказуемый, хорошо открывается, находит моменты, чтобы пробить по воротам в сложных ситуациях. В полуфинальных матчах Лиги Европы между Днепром и Наполи, находясь под плотной опекой наших защитников, Игуаин умудрялся пробить по воротам или скинуть мяч под удар.

Для меня это один из нападающих, который доставил мне и нашей команде большие проблемы, поэтому могу выделить его. Но на сегодняшний день очень много хороших нападающих, которые сами находят моменты, выкручиваясь из тяжелых ситуаций.

Сейчас на первые роли выходит игра ногами, вратарь действует как центральный защитник, футболист, который начинает атаки. Поэтому я назвал бы тер Штегена, Алиссона и Эдерсона. Они являются примером сегодняшней модели вратаря, у которых есть все - игра ногами, на выходах и на линии, умение читать игру и руководить обороной“, - цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

Ранее Бойко высказался об участии Динамо в Лиге чемпионов.