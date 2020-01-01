Бойко: Не хотим выходить в ЛЧ и там всем проигрывать

Вратарь столичного клуба считает, что нужно реально оценивать свои возможности.

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко высказался о возможном выступлении команды в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

“У футбольного клуба Динамо каждый сезон стоит задача - выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок. Других задач в этом клубе никогда не было и, надеюсь, не будет. Это самое главное. Что касается конкретного вопроса - конечно же, лучше выходить в Лигу чемпионов с первого места. Но, с другой стороны, выходить туда и быть “мальчиками для битья”.

Да, для клуба попадание в ЛЧ - это хорошо, учитывая финансовые вознаграждения. Но выйти туда и проиграть все шесть матчей, чтобы нас разносили без шансов, не хотелось бы. Нужно быть реалистами и здраво оценивать свои возможности. Я не скажу, что на сегодняшний день мы не готовы к этому. Но, наверное, судя по определенным моментам, иногда лучше лишний год окрепнуть и сыграть в Лиге Европы, набравшись еще больше опыта, чтобы сыгрался состав.

Ведь у нас каждый год появляется много молодых ребят, которые пробиваются в основу и хотят заявить о себе. Каждый год у нас молодые ребята дебютируют в еврокубках, то есть у них нет определенного опыта игры в подобных турнирах. А матчи Лиги чемпионов - это высочайший уровень.

Но я очень хочу играть в Лиге чемпионов, буду рад и готов в ней сыграть. Буду стараться делать все возможное, и вся команда будет бороться до последнего в Лиге чемпионов. Я не променял бы это на участие в Лиге Европы ради того, чтобы выходить из группы, добиваться лучших результатов“, - цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

Ранее Денис Бойко оценил шансы Шахтера в Лиге Европы.