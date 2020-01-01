Блохин: А за чем следить в чемпионате Беларуси?

Украинский специалист рассказал о том, каким национальным чемпионатам дает предпочтение.

Бывший тренер Динамо Киев и сборной Украины Олег Блохин высказался о чемпионате Беларуси, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

“За чем там следить?! Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского - но это ведь даже не смешно“.

Таджикистан? Я до такого уровня не опускаюсь (смеется). И нашу-то Премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызывал, а тут - Беларусь и тем более Таджикистан“, - цитирует Блохина Футбольный клуб.

Ранее Министр спорта Беларуси не видит смысла в остановке чемпионата.