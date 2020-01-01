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Динамо до сих пор не выплатило деньги Виллем II за трансфер Соля

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Украинскому клубу необходимо сделать последний платеж.
Фран Соль
Фран Соль
ФК Динамо Киев

Генеральный директор нидерландского Виллем ІІ Мартин ван Гил сообщил, что киевское Динамо не сделало последний платеж по трансферу Франа Соля.

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По словам директора, украинский клуб должен перечислить последний транш за испанского форварда, который перебрался в Украину в январе прошлого года.

Кроме этого, нидерландский клуб ожидает еще два платежа солидарности за трансферы Диего Паласиоса и Френки де Йонга от эквадорского Аукас и испанской Барселоны.

Руководство Виллем ІІ уверено, что получат все деньги за трансферы. Если же нет, то нидерландский клуб готов направить иск в ФИФА.

Ранее Соль признался, что мог покинуть Динамо зимой.

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Теги: Фран Соль, Динамо Киев, Виллем II, футбол
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