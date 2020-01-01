Иванисеня рассказал, в чем феномен сборной Украины

Тренерский штаб национальной команды проделывает огромную работу.

Футболист луганской Зари и сборной Украины Дмитрий Иванисеня рассказал, в чем феномен нынешней национальной команды.

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“В первую очередь - это сильный тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко. Также подобрались отличные футболисты и хороший коллектив.

Шевченко подобрал очень хорошую команду тренеров. У него есть много собственных идей и его ассистенты помогают доносить эти идеи игрокам. На выходе мы имеем такой вот результат, что сборная вышла на чемпионат Европы.

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Для меня первых сборах с национальной командой было очень много нового. Там немного другая тактика все-таки. Но тренерский штаб очень много времени этому уделял. Всегда рассказывали и показывали как нужно действовать на этих позициях, как нужно перемещаться.

Во время тренировок тоже могли остановить и дополнительный раз что-то подсказать. Поэтому новшеств хоть и много для меня было, но адаптация очень быстро прошла“, - рассказал игрок в интервью Football.ua

Напомним, что Иванисеня дебютировал за национальную команду в ноябре прошлого года.

Отметим, что игрок рассказал о перспективах Зари в Лиге чемпионов.