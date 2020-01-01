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Каштру: Следующий сезон не может начаться без завершения нынешнего

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Португальский специалист настаивает на возобновление чемпионата.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру заявил, что нынешний сезон чемпионата Украины должен быть доигран.

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“В нашем мире есть много людей, которые зависят от футбола. Поэтому нет никакого смысла начинать сезон, не закончив этот. Почему новый сезон должен начинаться, когда еще не завершился предыдущий?

Чемпион определяется после сыгранных всех туров, которые были обозначены в самом начале сезона. Пусть следующий розыгрыш будет более плотным: отказаться от национальных кубков, еврокубки пусть состоять из одной игры. Найти любой вариант, который позволит выйти из этой ситуации.

Сейчас одно можно сказать наверняка, следующий сезон не может начаться без завершения текущего“, - приводит слова Каштру TSF.

Ранее Палкин прокомментировал варианты завершения сезона.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер Донецк, футбол, УПЛ, чемпионат Украины, Шахтер
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