Иванисеня: Время покажет, готова ли Заря играть в Лиге чемпионов

Луганский клуб хочет стать грандом УПЛ.

Футболист луганской Зари Дмитрий Иванисеня поделился мнением о борьбе за зону Лиги чемпионов в чемпионате Украины.

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“Динамо и Шахтер - это гранды украинского футбола, и Заря только стремится к тому уровню, чтобы на равных конкурировать с ними. В этом сезоне у нас подобрался очень хороший коллектив, пришел хороший тренер со своими помощниками. У них была идея, они захотели это воплотить на футбольном поле. Мы в это поверили и результат такой, что сейчас мы идем на втором месте.

Нам бы очень хотелось, чтобы в нашем чемпионате было побольше таких команд как Динамо и Шахтер, и мы играли каждый тур против серьезных соперников.

Готова ли Заря играть в Лиге чемпионов? Тяжело ответить, время покажет. Мы пока находимся на втором месте и еще не понятно, что будет дальше. В любом случае нужно доиграть сезон, возможно при пустых трибунах. А потом будем смотреть, готовы или нет“, - рассказал футболист в интервью Football.ua.

Ранее главный тренер Зари заявил, что УПЛ необходимо доиграть.