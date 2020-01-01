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Малиновский: Срна никогда не ошибался

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Украинец поделился своими мыслями о бывшем капитане донецкого Шахтера.
Дарио Срна
Дарио Срна
Getty Images

Полузащитник итальянской Аталанты Руслан Малиновский, который в прошлом выступал за донецкий Шахтер, рассказал о легендарном игроке “горняков“ Дарио Срне.

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“Дарио долго играл, в те времена он был на пике. Вспоминая тренировки, он никогда не ошибался. Человек играл без ошибок, это был высокого уровня футболист“, - рассказал Малиновский в эфире программы Цыганик-Live..

Ранее Руслан Малиновский поделился своими мыслями о голкипере Шахтера Андрее Пятове.

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Теги: Руслан Малиновский, Дарио Срна, футбол, Шахтер
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