Экс-игрок Шахтера рассказал про штраф за конфликт с Федецким на поле

Вячеслав Шевчук едва не подрался с соперником во время поединка.

Экс-защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о конфликте с Артемом Федецким.

"В моей карьере штрафов за нарушения не было никогда. Я дисциплинированный, я не опаздываю.

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Но один штраф был. В Днепре на 90-1 минуте Шахтер проигрывал 0:1. Федецкий меня толкнул, я упал. Хотел ему врезать, но остыл, чуть тронул рукой. Мне показали красную карточку.

За это меня оштрафовали на 20 тысяч, в валюте. Согласился, ведь должна быть дисциплина", - рассказал Шевчук во время прямого эфира на Instagram-аккаунте УАФ.

Ранее сообщалось, что в Италии будут сажать в тюрьму за просмотр пиратских трансляций.