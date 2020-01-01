Саленко устроил громкий скандал с полицией

Бывший спортсмен нарушил карантин.

Экс-футболист Динамо Олег Саленко попал в громкий скандал с участием полиции, которая поймала специалиста за нарушением карантина в Киеве.

Съемочная группа проекта “Контролер“, которая выпускается на телеканале “Украина“, вместе с патрульными обнаружили Саленко на футбольной площадке, на которой он проводил тренировки с любительской командой.

Во время разговора с экс-футболистом случилась скандальная ситуация. Саленко начал хамить полицейским и журналисткой группе.

скриншот из видео

На площадке присутствовали другие футболисты, в том числе и экс-игрок Арсенала Александр Ковтун, которые пытались успокоить Саленко в ситуации. В ответ они услышали, что специалист намерен проучить систему.

“Я вам скажу, как меня зовут. Только за мое интервью деньги необходимо платить. Саленко Олег Анатольевич. 1969 года рождения. Я хочу хоть один раз проучить эту систему“.

Журналистка заявила, что бывший игрок подверг риску футболистов, которые могли заразить друг друга.

“Совесть?! А у вас совесть, когда проснется совесть из-за того, что вы делаете тут? Дурью маетесь. Хотите себе имя заработать? Мне имя не нужно. Его у меня до хрена. Выше крыши“, - ответил Саленко.

По итогу всей ситуации, полицейские составили протокол на Саленко, который получил штраф за нарушение карантина. Но в конце разговора он уже стал отрицать свое нарушение.

“Я этот футбол организовал? Нет, просто сын мой пришел поиграть. Тренером меня называли? Нет, тренер это, когда официально написано, что тренируешь футбольную команду. А я просто стоял и все. Вопрос закрыт?“, - заявил специалист.