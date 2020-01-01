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Тете: Мечтаю играть в Барселоне, МЮ или Ливерпуле

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Бразилец хочет выигрывать престижные трофеи.
Тете
Тете
ФК Шахтер

Футболист Шахтера Тете рассказал, в каком клубе мечтает продолжить карьеру.

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“Я мечтаю о трех клубах: Барселоне, Манчестер Юнайтед и Ливерпуле. Это - великие клубы, которые тренируют фантастические тренера. Эти команды выиграли огромное количество трофеев. Я мечтаю о самых престижных трофеях, а с этими клубами этого можно достигнуть.

Знаю, что Юнайтед и Ливерпуль являются врагами. Но если мне и придется выбирать между ними, я приму взвешенное решение.

АПЛ - особенный турнир, игра происходит на огромных скоростях, а игроки обладают большей свободой“, - цитирует Тете Goal.com.

Ранее Тете сравнил УПЛ с чемпионатом Бразилии.

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Теги: Тете, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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