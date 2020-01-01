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Попов: Главная мечта - выиграть с Динамо европейский кубок и чемпионат Украины

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Украинец хочет закрепиться в составе киевского клуба.
Денис Попов
Денис Попов
ФК Динамо

Футболист Динамо Денис Попов рассказал о главной мечте в футболе.

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“Главная мечта - это выиграть с Динамо европейский кубок и чемпионат Украины. Я молодой игрок и мне хочется все и сразу выиграть. Сначала хотелось бы стать чемпионами Украины, а там уже как бог даст, может, попрет и в Европе выиграем.

Хотелось бы играть в клубе из топ-5 лиг. Но на данный момент хочу закрепиться в Динамо, набраться опыта, и чего-то добиться с родной командой. Потом уже можно что-то думать“, - приводит слова Попова официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Попов попал в сферу интересов Милана.

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Теги: Динамо Киев, чемпионат Украины. Денис Попов, УПЛ, футбол
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