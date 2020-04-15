Алиев объяснил, чем ему нравится Путин

Украинский футболист отметил, что в России есть спорт.

Известный экс-игрок сборной Украины Александр Алиев поделился своим мнением о президенте России Владимире Путине.

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"Как к нему относиться, если он уже 20 лет президент? Очевидно, как люди голосуют… Пускай Путин делает все для россиян, для стариков, чтобы они жили нормально. Но, еще раз, мы все прекрасно понимаем, что везде все воруют.

Что мне нравится в Путине - так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А на Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили", - цитирует Алиева Sport24.

Ранее сообщалось, что Александр Алиев высказался по поводу Крыма.