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Алиев объяснил, чем ему нравится Путин

Комментариев: 10
Украинский футболист отметил, что в России есть спорт.
Александр Алиев
Александр Алиев
instagram.com/aliev_sasha88/

Известный экс-игрок сборной Украины Александр Алиев поделился своим мнением о президенте России Владимире Путине.

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"Как к нему относиться, если он уже 20 лет президент? Очевидно, как люди голосуют… Пускай Путин делает все для россиян, для стариков, чтобы они жили нормально. Но, еще раз, мы все прекрасно понимаем, что везде все воруют.

Что мне нравится в Путине - так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А на Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили", - цитирует Алиева Sport24.

Ранее сообщалось, что Александр Алиев высказался по поводу Крыма.

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Теги: Александр Алиев, Украина, Россия, футбол, вне игры
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Комментариев (10)
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гость  (аноним)  15.04.2020, 14:08
Оценка:  0
гость
АЛЕКСАНДР, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  15.04.2020, 14:07
Оценка:  0
гость
Гы-гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы-ы-ы

На ебу....чем кацапстане, появилось новое увлечение - "отними сумку с жоревом у бабушки"!
Не трудно представить ситуацию в Орде, если московитское быдло опустилось до того,
что начало охотится за сумками с жратвой
Krom14    15.04.2020, 14:06
Оценка:  +2
Krom14
БМ такие же пид@р@р@сты как и Алиев!!!нах эти публикации!!!???
гость  (аноним)  15.04.2020, 14:06
Оценка:  +3
гость
САШОК, ЕСЛИ, ПО ТВОЕМУ МНЕНИЮ, НА КАЦАПСТАНЕ ЕСТЬ СПОРТ И ТЕБЯ НЕ УСТРАИВАЕТ УКРАИНА, СОБРАЛ СВОЕ БАРАХЛО И СЪЕ...БАЛСЯ ЗА ПОРЕБРИК!
ТЫ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВОНЯЕШЬ НА ЭТУ ТЕМУ.
БУДЬ МУЖИКОМ, СДЕЛАЙ ШАГ НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ - СТАТЬ КАЦАПСКИМ ЕБ...НЫМ БЫДЛОМ!
Huper!    15.04.2020, 13:58
Оценка:  +3
Huper!
Да не публикуйте этого болвана, тоже мне, нашли селебрети)))
Vixerunt    15.04.2020, 13:51
Оценка:  +4
Vixerunt
Если ты поклоняешься Сатане то не обязательно об этом открыто говорить на камеру.
Huper!    15.04.2020, 13:56
Оценка:  +2
Huper!
Может ждет приглашение, надо же лизнуть
Дед Матвей  (аноним)  15.04.2020, 13:41
Оценка:  +5
Дед Матвей
Бызмозглое чудо,блть.
zadneprohodchik    15.04.2020, 13:30
Оценка:  +4
zadneprohodchik
Накууй вы этого алкаша постите , новостей нет, он мозг свой 10 лет назад проепал.
John    15.04.2020, 13:26
Оценка:  +4
John
О, Алиев! Ты еще не спился и не снюхался?))) Живой)
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