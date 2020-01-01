Попов попал в сферу интересов Милана

Защитник киевского Динамо может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

В сферу интересов Милана попал защитник киевского Динамо Денис Попов.

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По информации MN24, “бело-синие“ согласны на переговоры о трансфере 21-летнего футболиста. Пока не обсуждалась сумма сделки, но, предположительно, она будет не более 15 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшее время Динамо позволит представителям миланского клуба пообщаться с агентами Попова.

Кроме того источник отмечает, что помочь в переговорах может главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо Денис Попов может перебраться в Наполи.