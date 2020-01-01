Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Попов попал в сферу интересов Милана

Комментариев: 0
Защитник киевского Динамо может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Денис Попов
Денис Попов
ФК Динамо Киев

В сферу интересов Милана попал защитник киевского Динамо Денис Попов.

Читай также: Попов: Свой любимый гол я забил в ворота Шахтера

По информации MN24, “бело-синие“ согласны на переговоры о трансфере 21-летнего футболиста. Пока не обсуждалась сумма сделки, но, предположительно, она будет не более 15 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшее время Динамо позволит представителям миланского клуба пообщаться с агентами Попова.

Кроме того источник отмечает, что помочь в переговорах может главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо Денис Попов может перебраться в Наполи.

Поделись:
Теги: Денис Попов, Динамо, Динамо Киев, трансфер, Милан, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь