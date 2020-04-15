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Малиновский: Если бы Пятов был моложе, Гвардиола бы его купил

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Украинец также отметил, что голкипер Шахтера выполняет важную роль в сборной Украины.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
Getty Images

Полузащитник итальянской Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский считает, что голкипер Шахтера мог бы выступать в АПЛ, однако ему мешает возраст.

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"Пятов в своем клубе играет, как последний защитник. Он имеет передачу лучше, чем у некоторых полевых игроков. Был бы он помоложе, если бы ему было 25-26 лет, то его бы Гвардиола уже купил под свой стиль игры вместо Эдерсона.

А если серьезно, то когда соперники прессингуют нашу команду, то первая передача Пятова очень важна для сборной", - рассказал Малиновский в эфире программы Цыганик-Live.

Ранее Андрей Пятов высказался по поводу возможного сокращения зарплат в Шахтере из-за коронавируса.

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Теги: Андрей Пятов, Руслан Малиновский, Украина, футбол
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