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Шаран рассказал, кого из своих подопечных хотел бы видеть в сборной Украины

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По мнению специалиста, Кирилл Ковалец смог бы проявить себя в сборной.
Владимир Шаран
Владимир Шаран
ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился своими мыслями о том, кто из его подопечных мог бы заиграть в национальной сборной Украины.

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"Хочу видеть в сборной Кирилла Ковальца, но он получил зимой неприятную травму. Стоит отметить, что когда он восстановился, игра нашей команды сразу стала сильнее", - приводит слова Шарана сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Отметим, что 26-летний украинец провел 21 матч в нынешнем сезоне, в котором забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее Владимир Шаран отметил, что его команда продолжает тренировки, но все работают индивидуальна и дистанционно.

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Теги: Владимир Шаран, Кирилл Ковалец, Александрия, УПЛ, сборная Украины по футболу, футбол, вне игры
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