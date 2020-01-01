Шаран рассказал, кого из своих подопечных хотел бы видеть в сборной Украины

По мнению специалиста, Кирилл Ковалец смог бы проявить себя в сборной.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился своими мыслями о том, кто из его подопечных мог бы заиграть в национальной сборной Украины.

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"Хочу видеть в сборной Кирилла Ковальца, но он получил зимой неприятную травму. Стоит отметить, что когда он восстановился, игра нашей команды сразу стала сильнее", - приводит слова Шарана сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Отметим, что 26-летний украинец провел 21 матч в нынешнем сезоне, в котором забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее Владимир Шаран отметил, что его команда продолжает тренировки, но все работают индивидуальна и дистанционно.