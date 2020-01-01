CAS оставил в силе решение УАФ о дисквалификации игроков Олимпика
Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) вынес вердикт по делу экс-игроков донецкого Олимпика о пожизненной дисквалификации.
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В ноябре 2018 года УАФ пожизненно отстранил шестерых футболистов донецкого клуба от футбола. Ими стали Назар Единак, Вадим Счастливцев, Владислав Писковой, Артем Козлов, Лука Надирадзе и Богдан Степаненко.
Позже апелляционный комитет УАФ снизил срок отстранения до двух лет. Однако пять игроков из шести (все, кроме Пискового) остались недовольны данным вердиктом и обратились в CAS.
Как сообщает пресс-служба УАФ, Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение Украинской ассоциации футбола без каких-либо изменений.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
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