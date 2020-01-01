Попов: Свой любимый гол я забил в ворота Шахтера

Защитник столичного клуба отметил, что каждый матч является сложным как физически, так и психологически.

Защитник Динамо Денис Попов рассказал о самом тяжелом матче в карьере, а также назвал свою любимый гол.

“Не знаю. Каждый по-своему тяжелый, как физически, так и психологически. Самый тяжелый, первый приходит на ум, матчи молодежного ЧМ. А так не запоминались игры. Каждый матч по-своему тяжелый“.

Против кого было тяжелее играть? Сейчас все хорошие нападающие, в Андерлехте был хороший нападающий, 2002 года, Доку, я удивился, и мне было против него тяжеловато играть.

Любимый гол за Динамо? Шахтеру. Я не так много забиваю, ну, нормально, как для защитника. Но самый запоминающийся - Шахтеру“, - рассказал футболист в эфире официального аккаунта Динамо в Instagram.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило карантин до конца апреля.