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Попов: Свой любимый гол я забил в ворота Шахтера

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Защитник столичного клуба отметил, что каждый матч является сложным как физически, так и психологически.
Денис Попов
Денис Попов
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Денис Попов рассказал о самом тяжелом матче в карьере, а также назвал свою любимый гол.

“Не знаю. Каждый по-своему тяжелый, как физически, так и психологически. Самый тяжелый, первый приходит на ум, матчи молодежного ЧМ. А так не запоминались игры. Каждый матч по-своему тяжелый“.

Против кого было тяжелее играть? Сейчас все хорошие нападающие, в Андерлехте был хороший нападающий, 2002 года, Доку, я удивился, и мне было против него тяжеловато играть.

Любимый гол за Динамо? Шахтеру. Я не так много забиваю, ну, нормально, как для защитника. Но самый запоминающийся - Шахтеру“, - рассказал футболист в эфире официального аккаунта Динамо в Instagram.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило карантин до конца апреля.

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Теги: футбол, Денис Попов, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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