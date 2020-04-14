Алиев: Я бы очень хотел, чтобы сборные России и Украины встретились между собой

Экс-игрок национальной команды считает, что этот поединок стал бы матчем века.

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев выразил желание, чтобы национальная команда сыграла против России.

“В России очень хорошие футболисты, прекрасная сборная. То же самое и в Украине. Самое главное, чтобы они сыграли, надо заканчивать наконец войну. Я бы очень хотел, чтобы Россия и Украина встретились между собой - был бы матч века!

Не смотрели бы на лучшие сборные мира, как смотрели бы на Украину и Россию. Правильно ли, что команды разводят на стадии группового этапа? Честно, я не понимаю, зачем вся эта политика лезет в спорт“, - цитирует Алиева Sport24.

Ранее Алиев высказался по поводу вопроса аннексии Крыма.