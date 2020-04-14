Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Алиев: Я бы очень хотел, чтобы сборные России и Украины встретились между собой

Комментариев: 2
Экс-игрок национальной команды считает, что этот поединок стал бы матчем века.
Александр Алиев
Александр Алиев
instagram.com/aliev_sasha88/

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев выразил желание, чтобы национальная команда сыграла против России.

“В России очень хорошие футболисты, прекрасная сборная. То же самое и в Украине. Самое главное, чтобы они сыграли, надо заканчивать наконец войну. Я бы очень хотел, чтобы Россия и Украина встретились между собой - был бы матч века!

Не смотрели бы на лучшие сборные мира, как смотрели бы на Украину и Россию. Правильно ли, что команды разводят на стадии группового этапа? Честно, я не понимаю, зачем вся эта политика лезет в спорт“, - цитирует Алиева Sport24.

Ранее Алиев высказался по поводу вопроса аннексии Крыма.

Поделись:
Теги: футбол, Александр Алиев, сборная Украины по футболу, сборная России по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  14.04.2020, 19:05
Оценка:  +1
гость
О! ватный алкаш проснулся! "нам Надо поиграть!!!" иди на Хабаровск! Синелобина!
Мухоморище    14.04.2020, 18:54
Оценка:  +4
Мухоморище
Дэбилоид.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь