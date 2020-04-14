Алиев: Крымчане были и останутся для меня украинцами

Бывший игрок национальной команды считает народы России и Украины братскими.

Экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев высказался по поводу аннексии Крыма.

“Когда я приехал в Украину, Крым был украинским. Сейчас это Россия. Но крымчане были и останутся для меня украинцами. Где-то я смотрю новости, где крымчане жалуются. Но сами понимаете, по телевизору все могут говорить. Хорошего не услышишь, всегда что-то плохо.

Крым - это Украина. Хочу, чтобы братские народы России и Украины жили так же, как это было до 2013 года. Чтобы мы дружили и хорошо ладили, для меня это важно.

Вернуть Крым Украине? Это президенты должны между собой договариваться. То, что мы видим по телевизору, что там Порошенко обвиняют. Никто ничего не знает. Если бы люди знали правду, то все бы давно решилось. И никто бы не забирал у нас Крым, все было бы нормально“, - приводит слова Алиева Sport24.

Ранее Алиев заявил, что в России более высокий уровень развития спорта, чем в Украине.