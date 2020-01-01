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Кендзера: Соблюдаю правила карантина, чтобы не подхватить вирус

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Поляк восстанавливается после рецидива старой травмы.
Томаш Кендзера
Томаш Кендзера
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Томаш Кендзера рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы голеностопного сустава.

"Чувствую себя уже лучше, думаю, что скоро начну бегать и полноценно готовиться. В матче с Десной я отыграл первый тайм, а потом уже не смог выйти на поле. Это был рецидив старой травмы. Я проходил восстановление, и сейчас буду понемногу возвращаться к тренировкам. Точных сроков пока нет, но надеюсь, это будет в скором времени.

Сейчас я уделяю внимание остальным частям тела, делаю упражнения на пресс, на руки, также и на ноги, только не нагружаю поврежденный голеностоп. Дома есть велотренажер, занимаюсь на нем каждый день. Тренируюсь, чтобы держать форму, поэтому думаю, что много не потеряю.

Я живу со своей девушкой Викторией, мы стараемся проводить время вместе - смотрим сериалы, фильмы. Сейчас смотрим испанский телесериал “Бумажный дом“ (La casa de papel). Вместе занимаемся спортом, насколько это возможно в домашних условиях. Также пересматривал старые матчи сборной Польши и своей предыдущей команды - Леха. Так время и идет.

Стараемся не выходить из дома, соблюдаем правила карантина, чтобы не подхватить вирус. Следим за новостями и выходим на улицу как можно реже.

Такая же ситуация сейчас и в моей родной Польше, все закрыто, запрещено посещать парки. Нельзя выходить из дома без крайней необходимости, разве что тебе нужно на работу, за продуктами или в аптеку“, - цитирует футболиста официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило карантин до конца апреля.

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Теги: футбол, Томаш Кендзера, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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