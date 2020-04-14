Шуфрич: Договорные матчи в Украине имеют смертоносные масштабы

Функционер поймал футболистов на горячем.

Бывший вице-президент Говерлы Александр Шуфрич рассказал о ситуации с договорными матчами в чемпионате Украины.

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“Это был последний забитый гвоздь в Говерлу, как в футбольный клуб, проект. В тех условиях, когда мы стараемся найти средства, чтобы финансировать клуб, футболисты играют с нарушением спортивных принципов. Нам не удалось найти спонсоров.

Я пытался сделать максимум, что от меня зависело в борьбе с этим явлением, болезнью. В Украине она имеет смертоносные масштабы. Говерла сделала максимум.

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Мы в одном из матчей словили футболистов на горячем, буквально за руку. В то время уже работал закон про финансовые махинации в спорте. За это было криминальная ответственность. Мы передали информацию в правоохранительные органы.

Не могу характеризовать те матчи, но там было и письменно признание футболиста и описание процедуры организации процесса. Дальше все зависело не от меня.

Надеюсь, что те материалы помогли в тех делах и они будут когда-то доведены до своего конца. Договорные матчи - паразитирование на спорте. Кто-то вкладывает, развивают, а другие люди организовывают договорные матчи“, - рассказал Шуфрич Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, что полиция остановила следствие по договорным матчам с участием украинских клубов.